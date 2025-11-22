Празничен концерт за Въведение Богородично в Пазарджик

На 21 ноември – Въведение Богородично, в Драматично-куклен театър „Константин Величков“ в град Пазарджик бе изнесен тържествен концерт по случай Празника на християнското семейство и православната младеж.

Събитието, организирано от Културно-просветния отдел на Пловдивската митрополия и Община Пазарджик, се проведе с благословението на Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай.

Специални гости на двучасовия спектакъл бяха: Пловдивският митрополит Николай, Преосвещените епископи Белоградчишки Поликарп и Смолянски Висарион – викарии на митрополита, кметът на Пазарджик г-н Петър Куленски, областният управител на Пазарджишка област г-жа Валентина Кайтазова, областният управител на Пловдивска област проф. Христина Янчева, председателят на Общинския съвет на Пазарджик г-жа Десислава Тодорова, председателят на Административен съд-Пловдив г-жа Марияна Шотева, директорът на РДПБЗН-Пазарджик комисар Ангел Ангелов, началникът на Военното окръжие подп. Петър Петров, директорът на дирекция „Социално подпомагане“ г-жа Цветелина Арапова, г-н Микеле Санторели – председател на фондация „Творци на бъдеще“, архимандрит Максим – епархийски духовен надзорник, архимандрит Петър – клирик на Пловдивска митрополия, архимандрит Евтимий, архимандрит Дамян – ефимерий на Духовната семинария, ставрофорен свещеноиконом д-р Добромир Костов – ректор на Пловдивската духовна семинария и Пловдивската духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“, ставрофорен свещеноиконом Тодор Хаджиев – протосингел при Пловдивска митрополия, ставрофорен свещеноиконом Деян Стоенчев – духовен надзорник, свещеноиконом Любомир Траянов – архиерейски наместник на Пещерска духовна околия, свещеноиконом Боян Кочев – архиерейски наместник на Пазарджишка духовна околия, свещеници от Пазарджишка духовна околия, общински съветници, кметове на села, директори на училища и учители, общественици, дейци на науката и изкуствата.

В препълнената зала зрителите със затаен дъх проследиха изключителните изпълнения на малките и големи участници от Пловдив, Пазарджик, Велинград и Пещера в спектакъла с водещи Йоанна Тошева и Георги Дуров, посветен на въвеждането на Божията Майка в храма.

Началото бе нетрадиционно – прожектиран бе видеоклип, в който баба разяснява на своите внучета смисъла на Въведението на Пресвета Богородица в Йерусалимския храм.

Най-напред на сцената излезе митрополитският хор „Св. ап. Ерм” и хорът при Пловдивската Духовна семинария „Св. св. Кирил и Методий“, с диригент протопсалт Георги Радев, чиито неповторими църковни песнопения създадоха атмосфера на почти храмово благоговение.

Камерен струнен състав към Симфонично-оперетно дружество „Маестро Георги Атанасов“ – Пазарджик с диригент професор д-р Григор Паликаров изпълни произведения на Едвард Григ, Панчо Владигеров и Бела Барток.

След тях дойде ред на Представителен детски хор „Слава Русева“ с диригент г-жа Гроздена Чалъкова и корепетитор г-жа Благовеста Кулина. Хорът, който е лауреат и носител на златни медали от републикански и международни фестивали, изпя песните „Моето семейство“, „Молитва за България“ и „Молитва“.

Чаровната седмокласничка Теодора Шомова от ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ гр. Пазарджик грабна сърцата на зрителите с „Повей, повей“ – любима песен от репертоара на незабравимата Паша Христова.

След нея на сцената се изяви Представителен ученически духов състав „Димитър Мечев“ от Велинград. Оркестърът с 60-годишна история и множество международни успехи, изсвири марша „Щастлива младост“ от Нечо Русев, „Белла чао“, Втори валс из джаз сюита № 2 от Дмитрий Шостакович и „Радецки марш“ от Йохан Щраус, след което бе извикан на бис от възторжената публика.

Акордеонистът Спас Цветков от Школата по изкуства при Народно читалище „Христо Ботев“ гр. Пазарджик с музикален ръководител господин Иво Ралчев изсвири „Рикордо“ от Карло Вентури, докато на сцената във вихъра на валса се носеха Елеонора Спасова и Николай Цанев от Клуб по спортни танци „Импулс 2008 Пазарджик“ с хореограф госпожа Ваня Александрова.

Вокална формация „Шарения“ към Общински детски комплекс Пещера с ръководители господин Здравко Мандаджиев и госпожа Майя Йорданова покори присъстващите с „Китка родопски песни“.

Фолклорната вълна продължи с песните, изпълнени от представителната формация за автентичен фолклор „Гласовете на Oрфей“ към Общински детски комплекс Пазарджик с ръководител госпожа Малина Илинова и корепетитор госпожа Дафинка Боянова.

Венец на двучасовия концерт поставиха носителите на най-високото отличие – „Златна лира“ за 2025 г., танцьорите от ансамбъл „Чудесия“ към Младежки дом „Пазарджик“ с главен художествен ръководител госпожа Таня Димитрова и художествен ръководител господин Димитър Димитров.

След неговия край Високопреосвещеният Пловдивски митрополит Николай поздрави всички присъстващи с празника Въведение Богородично, като изтъкна огромното значение на православното християнско семейство при възпитаването на децата и тяхното правилно разбиране и осмисляне на спасителната Христова вяра. Владиката припомни думите на светия апостол Павел, че християнското семейство е малка, много по-малка по мащаби, но не по-малка по значение Христова църква, пълна с благодат и спасение.

Владиката благодари на ръководителката на Културно-просветния отдел г-жа Недка Чолакова, на епархийския духовен надзорник архимандрит Максим, на кмета г-н Петър Куленски и Община Пазарджик, и на ръководството на Драматично-кукления театър „Константин Величков“ за организацията на забележителния концерт.

Архипастирят на Пловдивска епархия благослови децата, взели участие в спектакъла, техните родители и учители.

Духовното тържество завърши с многолетствие, провъзгласено от митрополитския протодякон Илиян Александров и всички участници в концерта.

