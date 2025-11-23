Празничен концерт за Въведение Богородично в морската столица

С благословението на Негово Високопреосвещенство Варненския и Великопреславски митрополит Йоан за поредна година във Варна се проведе празничен концерт на Въведение Богородично – Ден на православната християнска младеж и семейство.

Празничната програма започна с тропара на Въведение Богородично „Днес благоволения Божия“ и продължи със слово от свещеник Любомир Георгиев, който разказа за историята на празника, неговото установяване, как светите отци от първите векове са разглеждали семейството, положението на жената в обществото по време на зората на християнството, а също и кои са основите, върху които се гради бракът.

В музикалната част участие взеха хорът по източноцърковно пеене при Варненска и Великопреславска света митрополия с диригент псалт Тодор Тодоров, детският хор при храм „Св. Атанасий Велики“ с диригент Евгения Григорова, византийският хор за източноцърковно пеене „Мелодесос“ с диригент псалт Мартин Димитров и танцов състав „Шарена гайда“.

Заключителните слова на Негово Високопреосвещенство бяха изпълнени с архипастирска загриженост към малките членове на светата Църква, на които е посветен Богородичният празник. Той обърна особено внимание на целомъдрието, пример за което виждаме в праведните родители на Божията Майка – светите и праведни богоотци Йоаким и Анна.

„Свещеният произход на Пресвета Богородица е основа и изходна точка за нейното пътуване. На нея подобавало да остане всесвята и вседобродетелна, бидейки дъщеря на целомъдрени родители, които се усъвършенствали в молитвата и подвига“, изтъкна митрополит Йоан и допълни: „Нейната святост била подготвяна от нейните благочестиви родители през целия им земен живот. Като човек Света Богородица наследила от тях светостта и чистотата. Използвайки това наследство в живота си, тя усъвършенствала светостта на родителите си и се оказала „първият човек“ на сътворението“.

Архиереят се обърна към множеството присъстващи с призива: „Нека днес, празнувайки Въвеждането в Храма на тази, на която предстоеше да стане нашата небесна Всецарица, да се помолим и за всички наши деца и младежи, за техните родители, за всяко християнско семейство, за всеки и всички, които с едно или друго, по един или друг начин допринасят към възпитаването и възрастването в православните ни християнски ценности и добродетели на бъдещите поколения строители на съвременна България. Да се молим Христос и Неговото свето Евангелие да бъдат в центъра на живота на всеки човек още от най-ранното му детство, защото когато това е така, тогава и цялото ни общество ще възраства духовно и нравствено, с надежда в Божията благодатна помощ и закрила, в мир и благоволение“.

Цялото слово на Негово Високопреосвещенство митрополит Йоан вижте на официалния YouTube канал на Варненска и Великопреславска света митрополия.

Фотогалерия

Изготви: Георги Великов

Facebook

Twitter



Shares