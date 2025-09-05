Празничен концерт в Плевен в навечерието на Деня на Съединението

В навечерието на Деня на Съединението на Княжество България с Източна Румелия – 6 септември, Община Плевен кани на празничен концерт.

Събитието е тази вечер, 5 септември, на централния площад „Възраждане“, начало – 20,30 часа. Организатори са местната управа, съвместно с културни институти в града.

За плевенчани и гостите на града на сцената ще се представят Плевенска филхармония, Общински хор „Гена Димитрова“, „Геомарчало“, Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев“, Общински духов оркестър и Детски хор „Звъника“. Ще прозвучат патриотични и народни песни, както и маршове, аранжирани от Георги Милтиядов, който ще е диригент.

Тържественият ритуал в Деня на Съединението на Княжество България и Източна Румелия – 6 септември, по традиция ще бъде пред паметника на Четвърти пехотен плевенски полк в Градската градина. Честването ще започне в 11.00 часа с участието на военнослужещи от Плевенския гарнизон.

