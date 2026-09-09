Празничен фолклорен концерт събира изпълнители от България и Молдова в Русе

Събитието е посветено на 35 години от обявяването на независимостта на Република Молдова, а входът е свободен

Празничен фолклорен концерт с участието на деца и млади изпълнители от България и Молдова ще се проведе на 10 септември пред сградата на Община Русе. Музикално-танцовата програма започва в 19:30 часа, а организатори са Община Русе и Общинският детски център за култура и изкуство.

Събитието е посветено на 35-ата годишнина от обявяването на независимостта на Република Молдова и ще представи богатството на фолклорните традиции на двата народа.

Русенски таланти излизат на сцената

Празничната програма ще бъде открита от Фолклорен танцов ансамбъл „Здравец“ с художествен ръководител Тодор Бобев.

На сцената ще се представят още най-малките изпълнители от Вокална група „Слънце“ с ръководител д-р Наталия Константинова, възпитаници на Школата за народно пеене към ДЮФА „Зорница“ с вокален педагог Светлана Недкова-Петрова, както и Фолклорен ансамбъл „Русчуклийче“.

Специални гости от Молдова

Акцент в концерта ще бъде участието на детски фолклорен ансамбъл от Република Молдова. Младите изпълнители ще представят пред русенската публика традициите на своята страна чрез музика, песни и танци.

Организаторите поставят акцент върху близостта между българските и молдовските фолклорни традиции – от ритмите и танците до носиите и отношението към културното наследство.

Празничната вечер ще започне още в 19:00 часа с молдовска народна музика, а основната концертна програма е от 19:30 часа на сцената пред Община Русе.

Входът е свободен.