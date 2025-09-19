Правосъдният министър откри в Русе Регионален център за консултиране

Регионален център за консултиране и предоставяне на правна помощ бе открит днес в Русе лично от министъра на правосъдието Георги Георгиев.

Центърът се намира в сградата на Съдебната палата и в него адвокати ще предоставят безплатна правна помощ на: хора с доходи под прага на бедност; получаващи социални помощи; пострадали от домашно насилие; деца в риск и настанени в приемни семейства или в семейства на роднини или близки; лица, търсещи международна закрила и чужденци временно настанени в специализирани домове. В рамките на визитата си в крайдунавския град министър Георгиев се срещна и с областния управител Драгомир Драганов. Двамата обсъдиха активната дейност на Областната администрация по темата за превенцията на домашното насилие, като Драганов отбеляза, че от октомври 2022 г. в Русе функционира и уникален по рода си консултативен център за безплатна помощ на жени от уязвими групи, претърпели насилие. Той обхваща територията на всички общини от областта, като за целта при случай на домашно насилие, мобилен екип от Русе се среща с пострадалите и им съдейства по всякакъв начин. До момента от услугата са се възползвали над 550 жени от региона. Основна роля за неговото изграждане има Сдружение „Център Динамика“. Те са разкрили и открита телефонна линия. „И към момента Областната администрация продължава да е водеща структура в процеса по превенция на насилието, като в момента изпълнява мащабен проект за предотвратяването на насилие над деца във всичко осем общини от региона, като водещ партньор са Клуб „Отворено общество“ – Русе“, обясни Драганов. „За последната година и половина сигналите за домашно насилие в област Русе са над две хиляди. Пострадалите от домашно насилие трябва да знаят, че има кой да ги подкрепи. Институциите тук работят съвместно и активно по този проблем, което е достоен пример“, каза от своя страна министърът на правосъдието. Той уточни, че през миналата година сигналите за домашно насилие в област Русе са над 1400, а до средата на 2025-а са над 607. „Тази тенденция трябва да спада. Пострадалите трябва да знаят, че имат незабавна и безплатна психологическа подкрепа от държавата, чрез регионалните кризисни центрове има къде да бъдат настанени и третият вид подкрепа е безплатната адвокатска подкрепа“, каза още министър Георгиев. Той добави, че деца без родители, засегнати от дискриминация или от спорове с работодател, също могат да се възползват от тази безплатна адвокатска помощ. Това е и благодарение на увеличеното финансиране от държавата с близо 50% в тази посока, каза още Георги Георгиев.

Министър Георгиев поясни още, че освен по въпроси за домашно насилие, в Центъра ще се осигурява безплатна адвокатска помощ по дела за незаконно уволнение, дела по семейни въпроси, потребителски дела, т.е. за бързи кредити, освен това и за пътнотранспортни произшествия. „При делата за домашно насилие изискването за прага на бедността на практика не се прилага, когато пострадалият от домашно насилие мъж, жена или дете, когато говорим, разбира се, за пълнолетни лица, попълни декларация, в която казва, че, макар да не е под прага на бедност, няма достъп до средствата си, защото при една раздяла или след конфликт, изнасяне от вкъщи няма възможност парите да се използват“, сподели още Георгиев. „В основата на всяко свободно и справедливо общество стоят два стълба – правото и демокрацията. Те не са абстрактни понятия, а живи принципи, които определят как живеем заедно като народ, как защитаваме достойнството на всеки човек и как градим бъдещето си“, каза Драганов и благодари на министър Георгиев за активния граждански диалог, който провежда.

