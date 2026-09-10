Правителството одобри анекс към Меморандума с „Алкомет“ за изпълнение на приоритетния инвестиционен проект на компанията в Шумен

Министерският съвет одобри анекс към Меморандум за разбирателство и анекс към договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между правителството на Република България и „Алкомет“ АД за изпълнение на приоритетния инвестиционен проект „Разширяване на продуктовия микс, чрез инсталиране на линия за непрекъснато леене, линии за производство на профили, универсален фолиев стан и съпътстващи съоръжения“, който ще се реализира в гр. Шумен.

Меморандумът за разбирателство и договорът, сключени в края на 2023 година, се анексират след искане на инвеститора „Алкомет“ АД поради възникнали обстоятелства свързани с динамичната международна икономическа и геополитическа обстановка и изключително бързо променящата се производствена и пазарна среда при реализацията на инвестиционния проект.

Проектът предвижда разширение на съществуващо производство в завода. Размерът на инвестицията, като дълготрайни материални и нематериални активи, възлиза общо на 62 133 500 евро. Очакваният брой новооткрити работни места, пряко свързани с проекта, ще бъде най-малко 160 в тригодишния период на изпълнението му.

Реализирането на инвестицията би допринесло за развитие на община Шумен чрез наемане на нови служители и запазване на досегашната заетост в предприятието, както и на местната индустрия.