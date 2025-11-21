 „Праисторията оживява“ в музей „Неолитни жилища

Регионален исторически музей – Стара Загора организира събитие по повод реализирането на проект „Праисторията оживява: Представяне на културните ценности от постоянната експозиция на музей „Неолитни жилища“в автентична дигитална среда“. То ще се състои на 27 ноември от 17:30 ч. в музей „Неолитни жилища“.

Проектът цели интегрирането на съвременни технологии в един от най-значимите праисторически обекти в Европа – музей „Неолитни жилища“, където са съхранени останки от двуетажна къща от ранния неолит (VI хил. пр. Хр.).

В рамките на проекта са разработени:

висококачествени триизмерни дигитални двойници на ключови артефакти от експозицията;

виртуална реконструкция на интериора и екстериора на праисторическата къща, достъпна чрез очила за виртуална реалност;

анимации, представящи ежедневни дейности на праисторическия човек;

тактилни модули и обозначения на Брайл, осигуряващи достъпност за незрящи посетители.

Иновативните решения дават възможност за по-пълноценно преживяване на посетителите и за използване на новите ресурси в обучението на ученици и студенти.

Партньори на Регионалния исторически музей са Община Стара Загора, Международен младежки център, Тракийски университет, Съюз на слепите в Стара Загора, Национален център за рехабилитация на слепи и СУ „Максим Горки“. С тяхно съдействие в рамките на проекта се провеждат интерактивни срещи с различни групи посетители – ученици, студенти и хора с увреждания, които се докосват до праисторията с помощта на иновативните технологии и Брайловите модули.

Проектът е на стойност 139 516,80 лв. и е финансиран от Министерство на културата. Той утвърждава значимостта на праисторическото наследство на Стара Загора и го представя по модерен, достъпен и интерактивен начин.

