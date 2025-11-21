петък, ноември 21, 2025
Последни:
Региона

 „Праисторията оживява“ в музей „Неолитни жилища

Редактор

Регионален исторически музей – Стара Загора организира събитие по повод реализирането на проект „Праисторията оживява: Представяне на културните ценности от постоянната експозиция на музей „Неолитни жилища“в автентична дигитална среда“. То ще се състои на 27 ноември от 17:30 ч. в музей „Неолитни жилища“.

Проектът цели интегрирането на съвременни технологии в един от най-значимите праисторически обекти в Европа – музей „Неолитни жилища“, където са съхранени останки от двуетажна къща от ранния неолит (VI хил. пр. Хр.).

В рамките на проекта са разработени:

  • висококачествени триизмерни дигитални двойници на ключови артефакти от експозицията;
  • виртуална реконструкция на интериора и екстериора на праисторическата къща, достъпна чрез очила за виртуална реалност;
  • анимации, представящи ежедневни дейности на праисторическия човек;
  • тактилни модули и обозначения на Брайл, осигуряващи достъпност за незрящи посетители.

Иновативните решения дават възможност за по-пълноценно преживяване на посетителите и за използване на новите ресурси в обучението на ученици и студенти.

Партньори на Регионалния исторически музей са Община Стара Загора, Международен младежки център, Тракийски университет, Съюз на слепите в Стара Загора, Национален център за рехабилитация на слепи и СУ „Максим Горки“. С тяхно съдействие в рамките на проекта се провеждат интерактивни срещи с различни групи посетители – ученици, студенти и хора с увреждания, които се докосват до праисторията с помощта на иновативните технологии и Брайловите модули.

Проектът е на стойност 139 516,80 лв. и е финансиран от Министерство на културата. Той утвърждава значимостта на праисторическото наследство на Стара Загора и го представя по модерен, достъпен и интерактивен начин.

Интересно от мрежата

Вижте още

Културен афиш в Добрич

Редактор

Столичната община организира гледане на финала на Световното по волейбол на площад „Св. Александър Невски“

Редактор

Община Смолян организира безплатна прожекция на филма „ВОЕВОДА“

Редактор

Pin It on Pinterest