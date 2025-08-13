Пясъчна фигура на Света Богородица ще бъде изработена за Деня на Варна

В Деня на Варна – 15 август – плажът в Аспарухово ще бъде сцена на артистично събитие с участието на трима международни творци на пясъчни скулптури.

Реми Хогард (Нидерландия), Пол Хогард (Англия) и Калиxto Молина (Мексико) ще изработят фигура на Света Богородица. Проектът е подкрепен от концесионера на плажа и е обявен като подарък към жителите на града.

Скулптурата ще се създава на място, като посетителите ще могат да наблюдават процеса. На самия празничен ден ще се проведат и безплатни работилници по пясъчна скулптура, отворени за всички възрасти. Участието е без такса, но ще се приемат доброволни дарения в подкрепа на артистите и бъдещи културни инициативи.

Реми и Пол Хогард са работили в България по проекти, свързани с образите на Васил Левски, Христо Ботев, Баба Ванга, Кирил и Методий и други. През последните 25 години са участвали в над 30 държави в рамките на фестивали, благотворителни инициативи и конкурси. Те подчертават, че пясъчната скулптура е екологично чисто изкуство. Калиxto Молина е в Европа на лятно турне на победителите в своята област. Този сезон е отличен с първо място и награда на публиката на фестивали във Финландия и Швеция. Неговият стил съчетава прецизни детайли и изразителност.

Facebook

Twitter



Shares