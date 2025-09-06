Поздравление на областния управител на Пловдив по случай 140 години от Съединението на България
Уважаеми жители на Пловдивска област,
Скъпи сънародници,
Днес отбелязваме един от най-светлите дни в българската история –
Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Тук, в нашия
Пловдив, на 6 септември 1885 година, прозвучаха думите, които промениха
съдбата на народа ни. Тук хиляди българи, обединени от общата мечта за
свобода и национално единство, излязоха по улиците и направиха историята
възможна.
Съединението не беше просто политически акт – то беше израз на
непоколебимата воля на един народ да живее в една държава. Това беше
подвиг, постигнат без чужда намеса, с кураж и решителност, които
вдъхновяват и днес.
Нека си спомним за героите от Българския таен централен революционен
комитет начело със Захари Стоянов, майор Райчо Николов и четата на
Чардафон Велики. Нека да отдадем заслуженото на доброволците и
обикновените пловдивчани, които се осмелиха да излязат срещу страха и да
отстояват свободата си.
На този ден нека си пожелаем да носим същия дух – дух на единство,
смелост и вяра в бъдещето. Да бъдем достойни наследници на тези, които
доказаха, че заедно можем да постигнем всичко.
Честит празник, скъпи съграждани! Бъдете здрави, сплотени и горди с
това, че именно нашият Пловдив е люлката на Съединението!
Да живее Съединението!
Да живее България!