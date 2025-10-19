Поздравление на кмета на Габрово по повод Деня на българския лекар

Уважаеми лекари,

С дълбоко уважение и признателност се обръщам към Вас по повод 19 октомври — Деня на българския лекар. За мен, като кмет и като човек, това е специален момент, в който имам възможността да изразя своята благодарност за грижата, която дарявате, за силата, с която се изправяте пред трудностите и за човешкото отношение, с което вдъхвате спокойствие, доверие и надежда на своите пациенти.

На този ден почитаме Св. Йоан Рилски – Чудотворец, небесен закрилник на народа ни и покровител на българските лекари. Неговата отдаденост, състрадание и духовна сила са живо отражение на ценностите, които Вие следвате всеки ден. Вие сте онези, които не се отказват, дори когато е трудно, които взимат тежки решения с мисъл за доброто на пациента, пазейки достойнството на професията с чест и отговорност.

Вашата работа е мисия, която изисква знания, морална устойчивост и голямо сърце. Във времена на изпитания и промени, Вие сте опора, надежда и пример за отдаденост.

Знаем, че пред Вас стоят редица предизвикателства — професионални, морални, организационни. Но въпреки тях, Вие продължавате да служите на хората с непоколебима отдаденост, с грижа, която надхвърля задълженията и с човечност, която лекува не само тялото, а и душата.

Уверявам Ви, че Община Габрово високо цени труда на всички лекари и медицински специалисти в града. Вярваме, че доброто взаимодействие между местната власт и здравната общност е ключово за изграждането на хуманно, устойчиво и здраво общество. Заедно работим за това Габрово да бъде място, където здравето е приоритет, а грижата за човека – основна ценност.

Приемете моята признателност за професионализма, всеотдайността и човечността, с които служите на хората. Нека този празник бъде повод за гордост, заслужено признание и ново вдъхновение.

Пожелавам Ви здраве, сили и удовлетворение от труда Ви. Нека всяко усилие бъде оценено, всяко решение – подкрепено и всяка надежда – сбъдната.

С уважение,

Таня Христова

Кмет на Община Габрово

