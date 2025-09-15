Поздравителен адрес от кмета на община Мездра по случай началото на новата учебна година
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Уважаеми учители,
драги родители,
скъпи ученици,
С радост и вълнение се обръщам към Вас в този празничен ден – първия учебен ден, когато училищните дворове отново се изпълват с усмивки, надежди и стремеж към знание.
На всички първокласници пожелавам светъл и вълнуващ старт в чудния свят на знанието. Нека с любопитство и желание откривате света.
На учениците от по-горните класове – да продължите уверено пътя си напред, да постигате целите си и да бъдете достойни и добри хора.
На уважаемите учители – благодарим Ви за неуморния труд, за търпението и любовта, с която водите децата по пътя на знанието и на изконните човешки добродетели.
На родителите – бъдете верни спътници на своите деца и техни най-големи поддръжници. Подкрепяйте учителите в благородната им мисия за възпитание и обучение на най-ценното ни богатство – децата на община Мездра.
Скъпи приятели,
Нека новата учебна година бъде изпълнена със здраве, вдъхновение и успехи! Убеден съм, че с общи усилия ще изградим едно по-добро бъдеще за нашите деца!
ЧЕСТИТ ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН!
С уважение,
ИВАН АСПАРУХОВ,
Кмет на община Мездра
15.09.2025 г., гр. Мездра