Поздравителен адрес от кмета на община Мездра по случай началото на новата учебна година

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Уважаеми учители,

драги родители,

скъпи ученици,

С радост и вълнение се обръщам към Вас в този празничен ден – първия учебен ден, когато училищните дворове отново се изпълват с усмивки, надежди и стремеж към знание.

На всички първокласници пожелавам светъл и вълнуващ старт в чудния свят на знанието. Нека с любопитство и желание откривате света.

На учениците от по-горните класове – да продължите уверено пътя си напред, да постигате целите си и да бъдете достойни и добри хора.

На уважаемите учители – благодарим Ви за неуморния труд, за търпението и любовта, с която водите децата по пътя на знанието и на изконните човешки добродетели.

На родителите – бъдете верни спътници на своите деца и техни най-големи поддръжници. Подкрепяйте учителите в благородната им мисия за възпитание и обучение на най-ценното ни богатство – децата на община Мездра.

Скъпи приятели,

Нека новата учебна година бъде изпълнена със здраве, вдъхновение и успехи! Убеден съм, че с общи усилия ще изградим едно по-добро бъдеще за нашите деца!

ЧЕСТИТ ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН!

С уважение,

ИВАН АСПАРУХОВ,

Кмет на община Мездра

15.09.2025 г., гр. Мездра

