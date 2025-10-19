неделя, октомври 19, 2025
Региона

Поздрав от кмета на Казанлък по повод Деня на българския лекар

Уважаеми лекари и медицински специалисти, с радост Ви поздравявам по повод професионалния Ви празник – Деня на българския лекар.

Днес отдаваме признание на всички Вас, които всеки ден се борите за най-голямата ценност- човешкия живот и водите достойно своята изтощителна битка със страха, болката и безнадеждността.

Приемете благодарността ни за професионализма, човещината и морала , с който ежедневно доказвате, че лекарят не просто лекува, а спасява вярата ни в доброто.

Желая Ви здраве, сила и признание за Вашия тих подвиг.

Нека трудът Ви бъде ценен, а вярата във Вашата мисия никога да не угасва.

Честит празник!

С уважение,

ГАЛИНА СТОЯНОВА

Кмет на Община Казанлък

