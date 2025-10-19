Поздрав от кмета на Казанлък по повод Деня на българския лекар
Уважаеми лекари и медицински специалисти, с радост Ви поздравявам по повод професионалния Ви празник – Деня на българския лекар.
Днес отдаваме признание на всички Вас, които всеки ден се борите за най-голямата ценност- човешкия живот и водите достойно своята изтощителна битка със страха, болката и безнадеждността.
Приемете благодарността ни за професионализма, човещината и морала , с който ежедневно доказвате, че лекарят не просто лекува, а спасява вярата ни в доброто.
Желая Ви здраве, сила и признание за Вашия тих подвиг.
Нека трудът Ви бъде ценен, а вярата във Вашата мисия никога да не угасва.
Честит празник!
С уважение,
ГАЛИНА СТОЯНОВА
Кмет на Община Казанлък