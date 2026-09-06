Поздрав на кмета на Община Марица Димитър Иванов по повод 6 септември

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МАРИЦА,

В Деня на Съединението на България се връщаме към примера и уроците на нашите предшественици, които показаха преди 141 години силата на единството, на отговорността към общността и на ангажимента да поставяме общото благо над различията. Те доказаха, че когато една нация има обща цел, воля и вяра в силите си, няма предизвикателство, което да не може да преодолее.

Уроците на нашите предци са ценни и днес, защото нашата най-голяма отговорност е към бъдещето – към децата ни и към света, който ще им оставим. А най-доброто утре за нашите деца не се създава само с думи и обещания. То се осъществява само с общи усилия, с личен пример и с вярата, че когато сме заедно, можем повече.

Нека бъдем единни в делата, в отговорността и в грижата един за друг, следвайки вдъхновяващия пример на Съединението от 1885 година!

Честит Ден на Съединението!

Да живее България!

ДИМИТЪР ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА