Повече от 200 таекуондисти мериха сили в осмия Национален детски турнир за купа „Плевен“

Таекуондистите от Спортен клуб „Калоян – Ладимекс“ – Перник триумфираха в осмото издание на Националния детски турнир по таекуон-до за купа „Плевен“.

Надпреварата се проведе в зала „Спартак“ и събра над 200 млади състезатели от повече от 20 клуба от България и Република Северна Македония. В класирането по медали второто място грабнаха възпитаниците на Таекуон-до клуб „Одесос“ – Варна, а купата за трето място получиха тези на Таекуон-до клуб „Фолкън” – Благоевград.

Проявата е част от Спортния календар на Община Плевен за 2025 година и календара на Българската федерация по таекуон-до ITF. Организира се от Спортен клуб по таекуон-до „Атила“ – Плевен и с подкрепата на Община Плевен. Тази година превърналата се в традиционна за града надпревара се проведе в четири възрастови категории – 7-8 години, 8-9 години, 10-11 години и 12-13 години.

Всяко следващо издание турнирът посреща все повече състезатели, което демонстрира интереса към таекуон-до у нас, сподели президентът и главен треньор на СКТ „Атила“ Даниел Цаков. Той подчерта, че освен масовостта на този спорт, впечатление прави и добрата подготовка на състезателите, което от своя страна е индикация за професионалната работа на клубовете, които се занимават с това бойно изкуство.

