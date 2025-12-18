Повече от 200 деца се включиха в традиционния Коледен турнир по плуване в Плевен

Над 200 деца – родени от 2007 г. до 2019 г., се включиха в традиционния Коледен турнир по плуване в Плевен.

Организатор на спортната проява в плувния комплекс на ул. „Иван Вазов“ № 46 е Спортен клуб по плуване „Аквазард“, инициативата е част от Спортния календар на Община Плевен за 2025 г.

Момичета и момчета от СК по плуване „Аквазард“, СК по триатлон „Триплей“, СК по плуване „Инвиктус“, както и деца, нечленуващи в клубове, разделени по пол и възраст, показаха издръжливост, бързина и сила в 2 от дисциплините – кроул, гръб, бруст или бътерфлай.

Крайно класиране в Коледния турнир по плуване:

Гръб – девойки

Никол Матрова /2019 г./ – 1 място

Даная Петрова /2018 г./ – 1 място

Любов Тодорова /2017 г./ – 1 място – „Триплей“ – Плевен

Паула Христова /2016 г./ – 1 място

Дария Декова /2015 г./ – 1 място

Теодора Лакова /2014 г./ – 1 място

Мирела Велева /2012 г./ – 1 място

Мадлен Петрова /2007 г./ – 1 място

Гръб – юноши

Борис Благоев /2019 г./ – 1 място

Мартин Христов /2018 г./ – 1 място

Кристиян Бързашки /2017 г./ – 1 място

Борис Петков /2016 г./ – 1 място

Теодосий Тодоров /2015 г./ – 1 място

Александър Ангелов /2014 г./ – 1 място

Велизар Димитров /2012 г./ – 1 място – „Триплей“ – Плевен

Симеон Динков /2011 г./ – 1 място

Кроул – девойки

Никол Матрова /2019 г./ – 1 място

Даная Петрова /2018 г./ – 1 място

Ванина Петрова /2017 г./ – 1 място

Виктория Илиева /2016 г./ – 1 място – „Триплей“ – Плевен

Калина Кирилова /2015 г./ – 1 място

Бояна Вангелова /2014 г./ – 1 място

Мадлен Петрова /2007 г./ – 1 място

Кроул – юноши

Борис Благоев /2019 г./ – 1 място

Стилиян Мачев /2018 г./ – 1 място

Александър Трифонов /2017 г./ – 1 място

Христо Райнов /2016 г./ – 1 място

Теодосий Тодоров /2015 г./ – 1 място – „Триплей“ – Плевен

Александър Гюрецов /2014 г./ – 1 място

Борис Георгиев /2012 г./ – 1 място

Валентин Илиев /2010 г./ – 1 място – „Триплей“ – Плевен

Бруст – юноши

Цветослав Димитров /2015 г./ – 1 място

Борис Георгиев /2012 г./ – 1 място

Бруст – девойки

Бояна Вангелова /2014 г./ – 1 място

Пламена Кръстева /2013 г./ – 1 място

Бътерфлай – девойки

Белослава Генчева /2011 г./ – 1място

Бътерфлай – юноши

Никола Спасов /2017 г./ – 1 място

Явор Нинчев /2010 г./ – 1 място

