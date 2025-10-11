Повече от 150 кг. отпадъци бяха почистени от коритото на река Черни Лом

Над 150 кг. отпадъци бяха почистени от коритото на река Черни Лом край село Пепелина, съобщи областният управител Драгомир Драганов.

След обсъждане на кризисната ситуация с директора на Дирекцията на Природен Парк „Русенски Лом” инж. Иван Гройчев бяха предприети спешни мерки за премахване на своеобразното нерегламентирано плаващо сметище, което създаваше опасност за блокиране оттока на водата и съответно наводнение на определени територии в близост до населени места. Акцията се проведе в рамките на проект „Aquatic Plastic“, който се реализира по програма INTERREG Danube Region. Координатор за България е Института по океанология при Българската академия на науките. Изпълнител на дейността е Сдружение с нестопанска цел „Сдружение за развитие на туризма в региона на Тутракан“. В почистването на реката се включиха още представители на неправителствени организации, туристическия бизнес и местната общност. Те се пуснаха по и срещу течението с лодки и организираха изнасянето на отпадъка към брега, откъдето той беше извозен. Сред изхвърленото преобладаваща част – над 80% се падаше на пластмасовите бутилки. Имаше обаче и битови отпадъци. „Почистването на реката не е еднократен акт, а знак на отговорност. Днес държавни институции, неправителствени организации и отделни граждани показахме, че доброто сътрудничество не е просто дума, а действие“, коментира Драганов. Той благодари на инж. Гройчев за доброто сътрудничество и изрази увереност, че то ще продължи и в бъдеще. От своя страна директорът на природния парк бе категоричен, че той и екипът му са на разположение и винаги ще подкрепят всяка подобна инициатива в полза на хората и опазването на природата.

Драганов коментира, че през следващите седмици предстои и премахване на падналите дървета в реката отново в този участък.

Проектът, в рамките, на който се осъществи инициативата, се фокусира върху: създаването и тестването на ефективни методи и решения за откриване на замърсявания с микропластмаса в речни системи; тестване на методи за дистанционно наблюдение и количествено определяне на натрупвания на речни отпадъци за подпомагане на ранното откриване на наводнения с пластмаса и екологични катастрофи; организиране на различни типове пилотни действия за почистване на високорискови и горещи точки на замърсявания, както и ангажиране на повече заинтересованите страни в събирането на данни, тестване на методология и пилотни действия за почистване.

Facebook

Twitter



Shares