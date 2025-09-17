Потребители от Дом за стари хора – Силистра посетиха Празника на хляба, песента и танца

Потребители от Дом за стари хора – гр. Силистра с вълнение и ентусиазъм се включиха в празничната програма на гр. Силистра като посетиха Празника на хляба, песента и танца, Шоуто на Ути Бъчваров, църквата „св. св. Петър и Павел“, концерта на Тони Димитрова и представиха свои ръчно изработени творби на изложба-базар в центъра на града.

БЛАГОДАРНОСТИ изказваме на всички хора с големи сърца, на всички читалищни дейци и граждани, които подкрепиха потребителите от Дсх Силистра по един или друг начин и продължаваме да вярваме в магията доброто, защото ЩАСТИЕТО е в ДАВАНЕТО!

