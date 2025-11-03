Потомъкът на Баба Тонка Боян Балкански ще разкаже за убитите си баба и дядо от комунистическия режим през 1944 година

В два последователни дни 6 и 7 ноември, Русе ще се превърне в център на националната памет и размисъл по повод 80 години от събитията, свързани с Народния съд и репресиите след 9 септември 1944 година.

Държавна агенция „Архиви“ и Международно дружество „Елиас Канети“ организират кръгла маса и възпоменание под надслов „Народният съд – памет и рефлексии 80 години по-късно“. Инициативата е под патронажа на областния управител Драгомир Драганов. „Комунизмът не е просто идеология – той е система на насилие, лъжа и унищожаване на човешката личност. Под маската на „равенство“ и „справедливост“ той отне най-ценното на хората – свободата да създават, да вярват и да живеят според съвестта си. Където и да е бил наложен, комунизмът е оставил след себе си една и съща следа – лагери, доносници, страх и бедност“, коментира Драганов. Кръглата маса ще се проведе този четвъртък /6 ноември/ от 14.00 часа в Зала 1 на Областната администрация. Дискусията ще бъде водена от доц. Михаил Груев, който е председател на Държавна агенция „Архиви“. Сред участниците са утвърдени изследователи, преподаватели и общественици, като председателят на Международно дружество „Елиас Канети“ проф. д-р Пенка Ангелова, д-р Веселина Антонова, доц. Велислава Донева, д-р Виолета Радева, доц. Атанас Колев, а също и директорът на Държавния архив в Русе Толя Чорбаджиева, отец Стефан Стефанов, Людмил Радулов и докторант Лора Стефанова. Техните изказвания ще бъдат насочени към осмислянето на събитията от есента на 1944 година, когато в страната се извършват масови извънсъдебни убийства и политически репресии, предшестващи официалното начало на Народния съд. Специален гост на форума ще бъде Боян Балкански, който е внук на убитите на 5 ноември 1944 година Тонка и Нико Просеничкови и пра-пра-внук на легендарната русенска революционерка Баба Тонка. Неговото присъствие ще предаде на събитието дълбоко личен и символичен смисъл – мост между поколенията, белязани от трагичните събития на онова време и стремежа към помирение чрез памет. На следващия ден от 10.30 часа ще бъде отслужена заупокойна молитва в памет на убитите русенци в началото на 1944 година в местността Бальов дол между селата Щръклево и Нисово. Там, по свидетелства на очевидци и изследователи, са били разстреляни десетки жители на Русе и региона – представители на интелигенцията, духовници и обществени дейци. Първите проучвания за локализиране на мястото на зверствата прави вече покойният историк д-р Иво Жейнов, като ги продължава д-р Веселина Антонова.

Поменът ще бъде в знак на почит към невинните жертви и с призив за запазване на историческата истина, без омраза, но и без забрава. Целта на инициативата е да се опазва паметта, да се съхраняват свидетелствата и да не се позволява историята да бъде забравена или подменена с митове.

