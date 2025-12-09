вторник, декември 9, 2025
Пострижение в Клисурския манастир „Св. Петка“

На 6 декември, след отслужване на вечерното богослужение в Клисурския манастир „Св. Петка“ край гр. Банкя, от Негово Преосвещенство Браницкия епископ Йоан – първи викарий на Софийския митрополит, с благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Даниил беше извършено монашеско пострижение.

Послушницата Румяна Иванова Стоянова възприе в монашество името Рафаила (на свети архангел Рафаил). Тя бе водена под мантия от игуменката на манастира – Нейно Преподобие монахиня Филотея.

Текст и снимки: Софийска света митрополия

