Постепенно намаляват случаите на нарушения на общински наредби в Стара Загора

Намалява плавно във времето броят на констатираните от проверяващите екипи на Група „Общинска полиция“ и Звено „Инспекторат“ нарушения на общински наредби в Стара Загора. Това е изводът от прегледа на седмичните бюлетини за извършваните съвместни проверки през последните няколко седмици.

Наложените санкции „Акт за установяване на административно нарушение“ са само 7 броя за периода между 3 и 9 ноември 2025 г. Две от тези нарушения са за паркиране на вход/изход на места, където шофьорите ще попречат на движението на други водачи на МПС.

Жител на с. Воденичарово ще бъде глобен за умишлено затрудняване и спиране на движението на превозните средства. Той е нарушил чл. 2 от Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора. При проверка на място, след подаден сигнал от негови съселяни, е установено, че мъжът е преградил улица с ръчно направени метални врати и по този начин е възпрепятствал преминаването на хората от съседните къщи. 

Мъж от Стара Загора не е спазил чл. 17 от Наредбата за обществения ред и е разположил стока за продан пред магазин за плодове и зеленчуци. Проверката на място е извършена след сигнал за завземането на 3 квадратни метра общинска земя без разрешение.

В седмичния бюлетин присъстват и две нарушения на чл. 177 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД): домашни любимци (кучета) са били разхождани без повод.

Наложените санкции глоба с фиш на стойност 20 лв. са 446 броя за първата ноемврийска седмица.

