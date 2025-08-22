„Последният ерген“ и „Клас 90“ безплатно в Лятното кино на Ямбол тази седмица

При голям интерес преминаха прожекциите на култовата комедия „Ако можеш, забрави…“ и биографичната драма „Без крила“ в Лятното кино на Ямбол. Безплатните прожекции – подарък от община Ямбол за жителите и гостите на града, продължават и тази седмица с любими филмови заглавия.

Тодор Колев, Георги Георгиев-Гец, Татяна Лолова, Невена Коканова, Андрей Чапразов ще оживеят на екрана в Лятното кино на Ямбол на 22 август, петък, чрез комедията „Последният ерген“. Филмът от 1974 година е по сценарий и режисура на Владимир Янчев, оставил на българската кинематография впечатляващи ленти като „Любимец 13“, „Топло“, „Откраднатият влак“ и други.

На 23 август, събота, в Лятното кино на Ямбол влиза българският игрален филм „Клас 90“. Той е заснет през лятото на 2023 г. и е игрален пълнометражен дебют на режисьора Бойко Боянов, който е съсценарист със Станислав Тодоров-Роги.

Сюжетът събира съученици 33 години след завършването на средното им образование. Срещата обещава весело настроение и носталгия в ретро стила на 80-те години. Но вместо това излизат скрити желания, копнежи, страхове и вражди. В рамките на една нощ всеки ще бъде поставен пред изпитание, маските ще паднат и купонът ще се превърне в буря от неочаквани обрати.

В комедийната драма, изпълнена с много смях, емоции и поглед към миналото, участват едни от най-обичаните лица на българското кино – Любомир Нейков, Людмила Митева Даскалова, Роберт Янакиев, Георги Златарев, Параскева Джукелова, Биляна Петринска, Надя Конакчиева, Елена Атанасова, Стефка Янорова, Стефан Денолюбов, Юлиан Вергов, както и германската актриса Катрин Йене.

Достъпът до Лятното кино в Ямбол е свободен до запълване на местата. Прожекциите започват в 21:00 часа.

