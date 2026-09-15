Последни за годината обработки срещу комари започват в община Русе

Наземните третирания ще се проведат от 16 до 18 септември в Русе и населените места от общината

Последните за тази година наземни обработки срещу комари на територията на община Русе ще се извършат между 16 и 18 септември, съобщиха от местната администрация. Третиранията са планирани в часовете от 20:30 до 00:00 ч.

На 16 септември обработките ще обхванат град Русе.

На 17 септември дейностите ще продължат в Николово и лесопарк „Липник“, Долно Абланово, Ново село, Тетово, Бъзън, Просена и Мартен.

За 18 септември са предвидени обработки в Сандрово, ДЗС и „Образцов чифлик“, Червена вода, Басарбово, кварталите „Средна кула“ и „Долапите“, както и Семерджиево, Хотанца и Ястребово.

При дезинсекцията ще бъдат използвани препаратите „Микрозин“ и „Цитрол“, които са сертифицирани и одобрени за употреба от Министерството на здравеопазването. Според предоставената информация препаратите са с потвърдена ефективност в урбанизирани територии и висока степен на безопасност за хора и животни.

Обработките ще се извършват със специализирани агрегати, разпръскващи както топъл аерозол за димна обработка, така и студен аерозол под формата на микроскопични, почти невидими капки.

От Общината уточняват, че при неблагоприятни метеорологични условия планираните дейности ще бъдат отложени за следващия подходящ работен ден.