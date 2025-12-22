Последни празнични събития в Шумен

В новогодишната нощ пред сградата на Община Шумен ще има празнична програма с участието на Преслава Пейчева и оркестър „Славяни“ и ще се раздават баница и вино

В полунощ кметът проф. Христо Христов ще поздрави лично жителите и гостите на града с настъпващата 2026 г.

Културната панорама на Шумен за последните дни на 2025 г. съдържа шест празнични събития за времето от 22 декември до 31 декември.

На 22 декември (понеделник) от 17:00 ч. в Общинския младежки дом – Шумен ще се проведе награждаване на участниците в XXIX издание на Регионалния конкурс „Приложното изкуство с народните обичаи от Коледа до Васильовден“. Събитието се организира от ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“. В конкурса се включиха над 500 творби. От 18:00 ч. отново в Общинския младежки дом ще се състои коледният концерт на СУ „Сава Доброплодни“. От 18:30 ч. на откритата сцена в Градската градина квартет „Destiny“ ще представи своя концерт „Любов без граници“. Организатор е Община Шумен, както и на програмата за 23 декември.

На 23 декември (вторник) от 18:30 ч. на откритата сцена в Градската градина ще излезе поп-рок дуетът Димитър и Христо.

На 24 декември (сряда) от 11:00 ч. пред сградата на Община Шумен ще започне ежегодната обиколка на Шумен с велосипеди „Коледа на колела“ 2025. Организатори са велоклуб „Илчов баир“.

В новогодишната нощ, на 31 декември, от 22:30 ч. пред сградата на Община Шумен ще се проведе празнична програма с участието на Преслава Пейчева и оркестър „Славяни“. За всички, които са избрали да посрещнат заедно Нова година пред сградата на администрацията, Общината осигурява за гражданите традиционна баница и вино.

В полунощ кметът на община Шумен проф. Христо Христов ще поздрави лично жителите и гостите на града с настъпващата 2026 г.

Facebook

Twitter



Shares