Последни два дни на разяснителни срещи за Такса смет и въвеждане на еврото – във Велино, Коньовец, Ивански и в кв. „Дивдядово“

От 6 до 15 октомври експерти от Община Шумен разясняват на жителите на кварталите и малките населени места новите правила, влизащи в сила от 1 януари 2026 г.

След 15 октомври кампанията продължава със срещи в Шумен

На 14 октомври, вторник, разяснителните срещи на експертите от Община Шумен с жителите на населените места продължават в селата Велино, Коньовец, Ивански и в кв. „Дивдядово“. Във вторник и сряда са последните два дни, в които се осъществяват двете разяснителни кампании по селата и кварталите. След това срещите с жителите продължават в областния град.

Двата екипа с представители от дирекциите по финанси и екология предоставят подробна информация за новата Такса битови отпадъци и въвеждането на еврото, в сила от 1 януари 2026 г.

Според графика, срещите започват на 14 октомври, вторник, от 17:00 ч. в читалищата във Велино и Ивански и от 18:00 ч. в сградата на Кметството в Коньовец и в читалището в кв. „Дивдядово“.

На 15 октомври, сряда, ще се проведат последните две срещи – в 17:00 ч. е в пенсионерския клуб в с. Мадара, а в 18:00 ч. – читалището до сградата на Кметството в кв. „Мътница“.

Двете кампании „Плащаме с евро в Община Шумен“ и „Промените и новите моменти в проекта на Наредбата за Такса битови отпадъци“ се реализират по инициатива на Община Шумен първо в малките населени места – до 15 октомври, а след това – и в областния град.

Информационни срещи вече се осъществиха в селата Илия Блъсково, Дибич, Ветрище, Радко Димитриево, Друмево, Кладенец, Вехтово, Салманово, Мараш, Средня, Новосел, Костена река, Овчарово, Черенча, Градище, Лозево, Струйно, Царев брод, Белокопитово, Панайот Волово и кв. „Макак“.

