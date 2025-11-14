Последната спирка на „Седмица на производствата“ бе в текстилната компания „Изитекс“

Инициативата на Invest Stara Zagora и кариерния център към ЦПЛР показа на децата, че работата във фабрики не изисква физическа сила, а предполага знания и трудът е дигитализиран

Група шестокласници от Единадесето ОУ „Николай Лилиев“ в Стара Загора посети днес следобед производствената база на „Изитекс“ – текстилна компания с 22-годишна история за направата на капитонирани платове, домашен и хотелски текстил.

Визитата в едно от водещите предприятия в региона бе финалната част на инициативата „Седмица на производствата“, организирана от Invest Stara Zagora в партньорство с Центъра по кариерно ориентиране към ЦПЛР в Стара Загора.

Шестокласниците бяха придружени от своите педагози, от експерти от отдел „Инвестиции, енергийна ефективност и зелен преход“ в Община Стара Загора, както и от зам.-кмета Радостин Танев.

Децата бяха посрещнати от представители на ръководството на „Изитекс“, които им разказаха за историята на предприятието, спецификата на дейността и най-новите технологии, които дружеството внедрява. Шестокласниците разгледаха производствените линии, запознаха се с различните етапи на работа и с професиите, които стоят зад готовите изделия. Специалисти от фирмата демонстрираха част от процесите и отговориха на десетки любопитни въпроси, зададени от учениците.

Последното посещение на производствено предприятие днес се превърна в поредния ценен урок по кариерно ориентиране за децата. Много от малките гости споделиха, че за първи път попадат в реална производствена среда, която ги е впечатлила с мащаба на дейността си.

Целта на „Седмица на производствата“, която се осъществи успешно, бе да даде на учениците от Стара Загора пряк достъп до бизнеса в региона ни и да ги запознае с възможностите за професионално развитие. Децата, всички на възраст 12 години, се увериха, че работата във фабрики не изисква физическа сила, че не е тежка и непривлекателна, а престижна, предполага много знания и трудът е дигитализиран.

