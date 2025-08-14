Посланикът на Кралство Дания: Ямбол притежава изключителни културни ценности

Ямболският Културно-информационен център „Безистен“ и Художествена галерия „Жорж Папазов“ притежават изключителни културни ценности.

Това заяви посланикът на Кралство Дания Флеминг Стендер, който днес гостува за първи път в града от встъпването си през август 2024 г.

Посланикът беше посрещнат в Регионална библиотека „Георги Сава Раковски“ от заместник-кмета Енчо Керязов. Двамата изразиха увереност, че културата, в частност литературата, имат специалната способност да изграждат мостове между народите и хората, независимо от географските особености.

В присъствието на местни творци, представители на културни организации и редовни читатели на библиотеката Флеминг Стендер направи дарение от издания на „Антология на датската литература“. Книгата е издадена от посолството на Кралство Дания в България със съдействието на специалистите от катедра „Скандинавистика“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ по повод датското председателство на Европейския съюз през втората половина на 2025 г. Селекцията от датска поезия от XVII век до днес е продължила близо три години. В антологията читателите ще открият познати теми: патриотизъм, любов към родината и възхищение от героите, от кралете, от историческите битки и победи, преклонение пред природата, хората, традициите, родния език, неговата музика и чар – същите теми, които българските национални поети са подхранвали, докато са писали своите произведения, обясни посланик Стендер.

Част от тези теми бяха представени от актрисата от Драматичен театър „Невена Коканова“ Даниела Райчевска чрез неофициалния химн на кралството по стихотворението „Дания, родино моя“ на Ханс Кристиан Андерсен (1805-1875), чрез „Майчиният език“ на Кристиан Лудвиг Едвард Лемке (1815-1897) и други стихове, които са публикувани в антологията.

По време на посещението си посланик Стендер имаше възможност да разгледа в Безистена изложбата на императора на българското изкуство Димитър Казаков-Нерон (1933-1992) и постоянната експозиция от 40 икони от XVIII–XIX век, създадени в югоизточния район на България в традициите на Странджанската художествена школа, която все още е обект на по-задълбочени проучвания от Българската академия на науките и изследователите на иконописта. Те са от фонда на Художествена галерия „Жорж Папазов“, която съхранява над 340 икони и църковна утвар от периода на XVI-XX в.

С интерес посланикът разгледа и постоянните експозиции на Художествена галерия „Жорж Папазов“ с творби на Владимир Димитров-Майстора, Златю Бояджиев, Жорж Папазов, Джон Попов, Антон Дончев, Мара Йосифова, от специалната експозиция „Светлината“ на ямболските художници и от витражите и стъклени скулптури на виртуоза Иван Ламбров.

Посланик Стендер благодари и на директора на ямболската художествена галерия – скулпторът Петко Йорданов, за изработката на барелефа на Ханс Кристиан Андерсен. Първото скулптурното изображение на датския писател беше открито на 12 август в Алеята на народите в Свети Влас по повод 220 години от рождението на писателя и 150 години от неговата кончина.

Изложба с творби на Андерсен и други датски писатели е подредена и в ямболската Регионална библиотека „Георги Сава Раковски“.

