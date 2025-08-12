Посланиците на Израел и Молдова гостува в Банско по време на джаз фестивала

На Международния джаз фестивал в Банско градът имаше честта да посрещне изключителни гости – Негово Превъзходителство Тадиан Поплингер, заместник-посланик на Израел в България, и Негово Превъзходителство Емил Жакота, посланик на Република Молдова.

Визитата им е още едно доказателство за културното и международно значение, което Банско придобива през последните години.

Дипломатите бяха посрещнати официално в сградата на Община Банско от кмета Стойчо Баненски и зам.-кмета Сашка Въчкова. В рамките на срещата бяха обсъдени възможности за бъдещо културно сътрудничество, туристически обмен, както и теми, свързани с устойчивото развитие на планинските региони.

Кметът Баненски изрази своята признателност за интереса на дипломатическите представители към Банско, подчертавайки значението на културните събития като Банско Джаз Фестивал за развитието на града като притегателен център не само за туристи, но и за международни партньорства.

Посланиците изразиха възхищението си от духа на фестивала, топлото посрещане и гостоприемството на жителите на Банско. Те имаха възможност да се насладят и на част от концертната програма на джаз фестивала, който събира изпълнители от цял свят и превръща Банско в културна столица на музиката всяко лято.

Facebook

Twitter



Shares