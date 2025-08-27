Посещение на ръководителя на Апелативна прокуратура-Пловдив г-н Тихомир Стоев в Пловдивска митрополия

На 27 август Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай прие новия ръководител на Апелативна прокуратура – Пловдив г-н Тихомир Стоев.

Срещата се проведе в официалния салон на Пловдивската митрополия.

Заедно с Владиката високия гост посрещнаха: Смолянският епископ Висарион – втори викарий на митрополита, архимандрит Максим – епархийски духовен надорник, ставрофорен свещеноиконом Тодор Хаджиев – протосингел при Пловдивска митрополия и дякон Ангел Воденичаров – секретар на Пловдивска митрополия.

Прокурор Стоев заяви, че се надява да продължи и надгради изключително добрите и полезни отношения между Българската прокуратура и Българската православна църква.

Митрополит Николай представи пред апелативния прокурор ръководството на митрополията и го запозна с богослужебния живот, културно-просветните и социални дейности, както и с храмовото строителство.

Високопреосвещеният митрополит Николай благослови ръководителя на Апелативната прокуратура в Пловдив, пожела му успех в нелекото държавническо служение, и поднесе за молитвен спомен и благословение Библия и икона на Пресвета Богородица.

