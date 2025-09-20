Посещение на Негово Високопреосвещенство митрополита на Кастория (Костур) Калиник в Пловдивска митрополия

На 19 септември на посещение в Пловдивска епархия бе делегация, водена от Високопреосвещения митрополит на Кастория (Костур) Калиник от Гръцката православна църква.

Делегацията, в която участва и Детския хор при митрополията на Кастория, бе посрещната в престолния за епархията град Пловдив от Белоградчишкия епископ Поликарп – първи викарий на митрополита, архимандрит Максим – епархийски духовен надзорник, и архимандрит Евтимий. В новата сграда на Пловдивска митрополия на върха на хълма архиереите и гостите проведоха дружески разговор. Епископ Поликарп запозна духовниците и миряните от Гръцката православна църква с богослужебния живот, културно-просветните и социални дейности, както и с храмовото строителство в епархията.

След това гостите посетиха най-новия храм на Пловдив – „Св. Архангели“, катедралния храм „Успение Богородично“, както и храм „Свв. Константин и Елена“. Накрая митрополитът на Кастория Калиник бе приет в митрополитския храм „Св. вмчца Марина“ и в старата сграда на Пловдивска митрополия, където бе запознат със съхраняващите се там драгоценни икони и свети мощи, и с най-интересните моменти от богатата история на Пловдивската катедра, основана от светия апостол Ерм – един от 70-те Христови ученици.

