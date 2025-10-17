Посещение на монсеньор Румен Станев в Пловдивска митрополия

На 16 октомври Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай посрещна в престолния за епархията град Пловдив монсеньор Румен Станев – титулярен епископ на Симидика и временен настоятел на Софийско-Пловдивската епархия на Католическата църква.

Срещата се проведе в официалния салон на Митрополитския дом.

Заедно с владиката високия гост посрещнаха Белоградчишкият епископ Поликарп и Смолянският епископ Висарион – викарии на Пловдивския митрополит, архимандрит Максим – епархийски духовен надзорник, архимандрит Петър – клирик на Пловдивска митрополия, архимандрит Евтимий и ставрофорен свещеноиконом Василий Кашоров.

Епископът на Симидика бе придружен от г-н Микеле Санторели – ктитор на храмове.

Владиката представи пред госта ръководството на митрополията и го запозна с историята на епархията, с богослужебния живот, културно-просветните и социални дейности, както и с храмовото строителство в епархията.

Митрополит Николай и монсеньор Румен проведоха задълбочен и дружески разговор, насочен към насърчаването на добрите отношения между Българската православна църква и Католическата църква.

В края на срещата архипастирят на Пловдивска епархия поднесе на монсеньор Румен Станев за молитвен спомен и благословение икона на Божията Майка и изданията на Пловдивска митрополия – списание „Духовен път“ и „Библейска градина“.

