Посещение на Иван Иванов и Александър Василев, и Бойко Борисов в Пловдивска митрополия

На 13 септември Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай прие шампиона и вицешампиона на тенис турнира от Големия шлем US Open в САЩ за юноши – Иван Иванов и Александър Василев, и лидера на ГЕРБ г-н Бойко Борисов. Срещата се проведе в официалния салон на Пловдивската митрополия.

Заедно с владиката високите гости посрещнаха Белоградчишкият епископ Поликарп – първи викарий на митрополита и архимандрит Максим – епархийски духовен надзорник.

На срещата присъстваха също митрополитът на островите Лимнос и Св. Евстратий Йеротей III от Гръцката православна църква, който е на официално посещение в Пловдивска митрополия, кметът на Пловдив г-н Костадин Димитров, председателят на Общинския съвет г-н Атанас Узунов, зам.-кметовете г-н Владимир Темелков, г-н Иван Стоянов и г-н Пламен Панов, кметът на район „Централен“ г-н Георги Стаменов, народни представители и общински съветници.

Владиката приветства талантливите тенисисти, които само преди седмица се срещнаха на финала на турнира от Големия шлем US Open в САЩ и ги запозна с древната история, богослужебния живот, културно-просветните и социални дейности, както и с храмовото строителство в епархията.

Високопреосвещеният митрополит Николай благослови младите шампиони и им пожела успехи в бъдещите им спортни състезания на върха на световния тенис и поднесе за молитвен спомен и благословение Библия и икони на Господ Иисус Христос.

Иван Иванов и Александър Василев са в Пловдив за участие в тенис турнира за Купа „Дейвис“, който се провежда на тенис корт „Локомотив“ на Гребната база.

