“Портал към мистериите и археологията-така нарече Археокомплекс “Долината на тракийските царе” уста Дарин Божков

С лекция уста Дарин Божков разказа за орнамента като знакова система в тракийската култура, символиката на форми, линии и композиции и традицията през погледа на съвременния майстор.

Лекцията “Знаковият характер на орнаментиката при траките: знак, символ, знакова структура“ се състоя в археокомплекс “Долината на тракийските царе“.

Дарин Божков е възпитаник на Тревненската художествена школа и Националната художествена академия „Николай Павлович“, със специалност дърворезба. Той е единственият титулован “уста“ (първомайстор) в България, наследник на род с традиции в строителството и дърворезбата още от 1777 г.

Уста Дарин Божков определи Археокомплекс “Долината на тракийските царе” като портал към мистериите и археологията”.

Лекцията е част от културната програма на “Празници в Долината на тракийските царе“ и цели да запознае аудиторията с богатото културно наследство на Долината на тракийските царе.

