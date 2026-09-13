Порт Прим Арт Фест се завръща в Бургас с четири дни изкуство и културни събития

Деветото издание на фестивала ще се проведе от 7 до 10 октомври с изложби, театър, кино, литература, музика и програма за най-малките

Порт Прим Арт Фест се завръща в Бургас за своето девето издание. От 7 до 10 октомври 2026 г. градът ще бъде домакин на разнообразни културни събития с участието на популярни творци от различни сфери на изкуството. Организатор на фестивала е Гранд хотел и СПА Приморец с подкрепата на Община Бургас.

Началото ще бъде поставено на 7 октомври от 18:00 часа в Бургаската художествена галерия „Петко Задгорски“ с обща изложба, курирана от творческия директор на фестивала Стефан Божков. В нея ще участват Гергана Лалова, Изабел Славчева, Илиана Илиева, Николай Бузов, Яне Гаджев и Цветелина Максимова, както и самият Божков. Входът е свободен, а експозицията ще остане отворена до 30 октомври.

На 8 октомври от 17:30 часа Георги Милков и Таня Михайлова ще представят книгата „Либийският случай: Всички дипломатически средства“ в Гранд хотел и СПА Приморец. Вечерта от 19:30 часа в Културен дом НХК ще бъде представен спектакълът „Влюбеният дирижабъл. Съдбата на поета“ на Държавен театър – Пловдив, със сценична адаптация и режисура на Диана Добрева.

Георги Тошев, Мария Касимова-Моасе и музикална среща между класика, джаз и танго

Програмата на 9 октомври започва в 17:30 часа със среща с Георги Тошев, който ще представи филма „Загадката Леда Тасева“ и книгата „Леда и думите“, посветени на 100 години от рождението на актрисата.

От 19:30 часа в Културен дом НХК публиката ще може да чуе концерта „Класиката среща джаза и тангото“ с Марио Хосен, Кристина Милер, Клаудиуш Баран и приятели. В програмата са включени произведения на Николо Паганини, Астор Пиацола и Оскар Питърсън.

Последният фестивален ден – 10 октомври, ще започне с предложение за децата. От 11:00 часа Куклен театър „Георги Митев – Жоро“ от Ямбол ще представи приказката „Джуджето Дългоноско“ от Вилхелм Хауф.

Същия ден от 17:00 часа в Гранд хотел и СПА Приморец Мария Касимова-Моасе ще представи премиерно за Бургас новата си книга „Око“. Входът за срещата е свободен.

Късометражно кино всяка вечер

Международният фестивал за късометражно кино „Карантината“, с директор Георги Кръстев, отново ще бъде част от Порт Прим Арт Фест. От четвъртък до събота от 18:00 часа в зала „Петя Дубарова“ на Морското казино ще бъдат прожектирани селектирани късометражни филми от различни страни. Входът е свободен.

Деветото издание на Порт Прим Арт Фест се провежда с подкрепата на Община Бургас, като фестивалът подкрепя и кандидатурата на града за Европейска столица на културата през 2032 г.