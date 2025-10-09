Поредното издание на „Black Sea Trail“ насърчава активния начин на живот

На 12 октомври (неделя) в комплекс „Синьо лято“ в местност „Черноморец“ ще се проведе поредното издание на планинското бягане и пешеходен поход „Black Sea Trail“.

Организаторите на събитието СК „Aй Рън“ и Дирекция „Спорт“ към Община Варна отново ще съберат всички желаещи да споделят специалното усещане, което само бягането сред природата може да даде.

Предвидени са три дистанции – 11 км, 26 км или 38 км – всяка със специфични предизвикателства пред участниците. Регистрациите вече са отворени – желаещите могат да се запишат онлайн на https://bst.irun.bg или на място при раздаването на стартовите номера.

Трасето не е избрано случайно – то е между морето и гората, като бягането и ходенето сред природата допринасят за чувството за удовлетворение на участниците и съзнанието, че правят нещо добро за себе си, споделят организаторите. Тази година за призьорите са осигурени специално изработени оригинални медали. Инициаторите на събитието изразяват специални благодарности на Дирекция „Спорт“ към Община Варна, която насърчава активния начин на живот.



Програма на „Black Sea Trail“:



06:45 ч. – Раздаване на стартови номера и нови регистрации (старт/финал комплекс

„Синьо лято“)

08:00 ч. – Техническа конференция

08:30 ч. – Старт на 38 км

09:00 ч. – Старт на 26 км

09:30 ч. – Старт на 11 км

09:40 ч. – Старт на пешеходен поход

11:00 ч. – Край на контролното време за 11 км

12:30 ч. – Край на контролното време за 26 км

13:30 ч. – Край на контролното време за 38 км

14:00 ч. – Награждаване на победителите и томбола

