Поредно пръскане против комари в Ямбол

Община Ямбол ще извърши поредна дезинсекция срещу комари в периода 14-18 август.

Дейностите ще се извършват в часовете между 23:00 и 04:00 ч. Обработката ще обхване цялата територия на Ямбол, включително улици, паркове и градини, детски площадки и зелени площи. Използваният препарат е одобрен от Министерството на здравеопазването, с висока ефективност срещу летящи насекоми и е безопасен за хора и животни.

На 14 август ще бъдат обработени териториите на местност Ормана, Гребен канал, Градски парк, Централна градска част, жилищните комплекси „Диана“, „Граф Игнатиев“, „Хале“, „Аврен“, както и основните булеварди и входни артерии на града.

В следващите дни обработката ще продължи в квартал „Каргон“, жилищните комплекси „Златен рог“, „Г. Бенковски“, „Васил Левски“, „Възраждане“ и „Зорница“ и по улиците около Музея на бойната слава и ул. „Стара планина“.

При шофиране в районите на обработка водачите трябва да се движат с повишено внимание.

Графикът може да бъде променен в зависимост от метеорологичните условия.

