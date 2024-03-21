четвъртък, март 21, 2024
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Поредни успехи за каратистите от клуб “Шото-Витяз” на международния турнир купа “Етър”

Редактор

Карате клуб “Шото-Витяз “ взе участие в II-ра Международна Купа „Етър“.

Участията в него надхвърлиха 800 в различните възрасти и категории. Участваха състезатели от България,Румъния,Македония,Турция и Гърция. Карате клуб “Шото-Витяз” участва с 15 състезатели. Всички се представиха на много добро ниво. Състезателите донесоха: 2 златни, 1 сребърен и 2 бронзови медала.

Медалисти са:

 Ростислав Коконов – 1-во място кумите

 Цветомир Коконов – 1-во място кумите

 Дамян Атанасов – 2-ро място кумите

София Станчева – 3-то място кумите

 Ростислав Василев – 3- то място кумите

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