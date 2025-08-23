Поредната красива площадка е безопасно място за игра на децата от кв. „Железник“ в Стара Загора

Третата подред от общо седем детски площадки в най-големия старозагорски квартал „Железник“ е реновирана с нова ударопоглъщаща настилка под съоръженията за игра.

И двете детски площадки на ул. „Арх. Христо Димов“ 16 и 18 са ремонтирани, информира главният експерт в Звено „Организация на движението и аварийна поддръжка“ (ОДАП) при Община Стара Загора Методи Губеров. Той съобщи още, че са започнали монтажите и на съседната детска площадка на ул. „Арх. Христо Димов“ 22-24. Монтажите се движат по график, а следващата площадка, която ще бъде обновена, се намира на ул. „Загорка“ 9. Люлки, катерушки, пейки и огради също се поправят от служителите на Звено ОДАП.

И седемте детски площадки в „Железник“ ще придобият новия си завършен красив вид до началото на есента за радост на най-малките жители на квартала.

