петък, август 8, 2025
Региона

Поредна обработка срещу комари ще бъде извършена през следващата седмица в Стара Загора

Редактор

Община Стара Загора информира жителите и гостите на града ни, че през първите 3 дни на следващата седмица е планирано поредното пръскане срещу комари – имаго и ларви. Обработката за имаго ще се извършва с топъл аерозол. Препоръчително е прозорците на домове и офиси да бъдат затворени в периода на активно пръскане, заради очаквано видимо количество пушек.

Г Р А Ф И К

ЗА ДЕЗИНСЕКЦИЯ НА КОМАРИ – ИМАГО и ЛАРВИ

В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, АВГУСТ 2025 г.

ПОНЕДЕЛНИК, 11.08.2025 г

1.      АБ „Зора“, начало – 22 часа

2.      АБ „Център“, начало – 23,00 часа 

ВТОРНИК, 12.08.2025 г.

1.      АБ „Кольо Ганчев“, начало – 22 часа 

2.      АБ „Изток“, начало – 23,00 часа

СРЯДА, 13.08.2025 г.

1.   АБ „Лозенец“, начало – 22 часа

2.   АБ „Железник“, начало – 23 часа 

3.   АБ „Запад“ –24,00 часа

Използвани биоциди:

Цитрол 10/4 УЛВ, 

Ларвициди-Вектобак 12АС, Акватен капсули

Фирма „Контрол – М“, техника на обработка:Топъл аерозол, 

При неблагоприятни условия графикът може да претърпи промяна. Часовете след началото са ориентировъчни.

