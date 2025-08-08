Поредна обработка срещу комари ще бъде извършена през следващата седмица в Стара Загора

Община Стара Загора информира жителите и гостите на града ни, че през първите 3 дни на следващата седмица е планирано поредното пръскане срещу комари – имаго и ларви. Обработката за имаго ще се извършва с топъл аерозол. Препоръчително е прозорците на домове и офиси да бъдат затворени в периода на активно пръскане, заради очаквано видимо количество пушек.

Г Р А Ф И К

ЗА ДЕЗИНСЕКЦИЯ НА КОМАРИ – ИМАГО и ЛАРВИ

В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, АВГУСТ 2025 г.

ПОНЕДЕЛНИК, 11.08.2025 г .

1. АБ „Зора“, начало – 22 часа

2. АБ „Център“, начало – 23,00 часа

ВТОРНИК, 12.08.2025 г .

1. АБ „Кольо Ганчев“, начало – 22 часа

2. АБ „Изток“, начало – 23,00 часа

СРЯДА, 13.08.2025 г.

1. АБ „Лозенец“, начало – 22 часа

2. АБ „Железник“, начало – 23 часа

3. АБ „Запад“ –24,00 часа

Използвани биоциди:

Цитрол 10/4 УЛВ,

Ларвициди-Вектобак 12АС, Акватен капсули

Фирма „Контрол – М“, техника на обработка:Топъл аерозол,

При неблагоприятни условия графикът може да претърпи промяна. Часовете след началото са ориентировъчни.

Facebook

Twitter



Shares