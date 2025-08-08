Поредна обработка срещу комари ще бъде извършена през следващата седмица в Стара Загора
Община Стара Загора информира жителите и гостите на града ни, че през първите 3 дни на следващата седмица е планирано поредното пръскане срещу комари – имаго и ларви. Обработката за имаго ще се извършва с топъл аерозол. Препоръчително е прозорците на домове и офиси да бъдат затворени в периода на активно пръскане, заради очаквано видимо количество пушек.
Г Р А Ф И К
ЗА ДЕЗИНСЕКЦИЯ НА КОМАРИ – ИМАГО и ЛАРВИ
В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, АВГУСТ 2025 г.
ПОНЕДЕЛНИК, 11.08.2025 г.
1. АБ „Зора“, начало – 22 часа
2. АБ „Център“, начало – 23,00 часа
ВТОРНИК, 12.08.2025 г.
1. АБ „Кольо Ганчев“, начало – 22 часа
2. АБ „Изток“, начало – 23,00 часа
СРЯДА, 13.08.2025 г.
1. АБ „Лозенец“, начало – 22 часа
2. АБ „Железник“, начало – 23 часа
3. АБ „Запад“ –24,00 часа
Използвани биоциди:
Цитрол 10/4 УЛВ,
Ларвициди-Вектобак 12АС, Акватен капсули
Фирма „Контрол – М“, техника на обработка:Топъл аерозол,
При неблагоприятни условия графикът може да претърпи промяна. Часовете след началото са ориентировъчни.