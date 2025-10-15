Поредна фестивална селекция за Държавен куклен театър Габрово

Превърнал се във визитна картичка на кукления театър, спектакълът – „Главатарят, който искал да плени месечината“, ще вземе участие в 7-то издание на Международния фестивал на изкуствата – „Магията на вятъра“ – 2025, който се провежда от 14 до 17 октомври в град Сливен.

Културният форум се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Сливен.

След завръщането си екипът на Главатаря, няма миг спокойствие, между репетициите на новото премиерно заглавие „Макс и Морис“, за втори път поема към фестивална дестинация. Само преди два месеца трупата се завърна от XII-ТИ Международен куклен фестивал на открито – „Дни на куклите“ – 2025, провел се в град Бургас, където в два дена публиката бе покорена с представлението – „Бременските музиканти“ под режисурата на Мая и Митко Димитрови. Престижното събитие, селектирало участието на габровския куклен театър, се е утвърдило като сцена, отворена към различни публики – деца, тийнейджъри, възрастни, жители и гости на град Сливен. Фестивалът е с многостранно послание и за това няма състезателен характер – за почитателите на кукления театър и за всички, които търсят живо и разнообразно културно преживяване. Спектакълът – „Главатарят, който искал да плени Месечината“ с участието на Алекса Манчева, Виктория Василева, Янна Генчева, Павел Кинчев, Петър Гайдаров е драматизация по турска народна приказка, но в процеса на работа целенасочено екипът се стремеше да надскочи националния характер на произведението. Въз основа на тази трактовка представлението придоби по-мащабен – извън битов и глобален лик. Сценография и кукли – Елена Цонкова, художественото осветление – Ивайло Марков, авторска музика – Станимир Иванов

Програмата включва внимателно подбрани, награждавани спектакли, които представят най-доброто от сцената на България и света. Във фестивала ще участват театри от Бургас, Ямбол, Габрово, Плевен и София, както и международни гости, сред които Турция и унгарската трупа „Малко театро“ от Будапеща – дългогодишен партньор на селекционера.

Събитията ще се реализират в различни локации и пространства-основната сцена на Кукления театър, читалище „Зора“, където ще се състои габровският спектакъл и Националната художествена гимназия – „Димитър Добрович“.

Освен театралните заглавия, програмата включва уъркшопи, изложби, стрийм шоу и открити събития на площада пред театъра и пред общината. Мисията е да достигне всичко до възможно най-много хора – дори случайни минувачи. Да се изненадат и да се потопят в магията на изкуството.

