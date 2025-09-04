Поредица от празнични прояви за Деня на Съединението в Мездра

С поредица от празнични прояви на 6 септември 2025 г. (събота) в гр. Мездра ще бъде отбелязана 140-ата годишнина от Съединението на Източна Румелия с Княжество България.

Честването на Деня на Съединението ще започне с тържество на градския площад, организирано от Община Мездра.

Празничната програма, която е от 10:00 часа, включва ритуал за издигане на знамената на Република България, на Европейския съюз и на Община Мездра и приветствие от кмета на общината Иван Аспарухов.

Художествено-музикална програма ще изнесат рецитатори от Детска школа по художествено слово към НЧ „Просвета 1925“, Вокална група „Детски свят“ и Гергана Томовска от Център за подкрепа за личностно развитие.

В 13:00 часа в село Типченица официално ще бъде открит XVII Фолклорен фестивал „Типченица пее“ със специалното участие на изкусния кулинар Иван Звездев, народния певец Юри Крумов и Фолклорен танцов ансамбъл „Мездра“.

От 18:00 часа на площад „България“ в гр. Мездра ще се състои вторият концерт през тази година от инициативата на Сдружение „Балкански културни хоризонти“ „Концерти на гарата“.

В музикалното събитие ще вземат участие групите „Уикеда“ и „X-R@Y“, Фолклорен танцов ансамбъл „Мездра“ и Група за стари градски песни „Мездрея“ към НЧ „Просвета 1925“ – гр. Мездра.

Община Мездра Ви кани да отбележим заедно Деня на Съединението!

Facebook

Twitter



Shares