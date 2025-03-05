сряда, март 5, 2025
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Поради ремонтни дейности се променя маршрутът на няколко автобусни линии в Стара Загора

Редактор

Във връзка с извършването на строително-ремонтни дейности по ул. „Ген. Столетов“ в участъка от ул. „Д-р Т. Стоянович“ до ул. „Княз Ал. Батенберг“, Община Стара Загора уведомява, че за времето на 05 март 2025се променя маршрута на движение на следните автобусни линии:  

Автобусни линии № 14, № 17 и № 51 и № 34 ще се изпълняват по обходен маршрут: ул. „Генерал Столетов“, ул. „Д-р Т. Стоянович“, бул. „Цар Симеон Велики“,  ул. „Отец Паисий“ и ул. „Ген. Гурко“ – в двете посоки.

Автобусна линия № 71 ще се изпълнява по обходен маршрут: ул. „Ген. Столетов“, ул. „Д-р Т.  Стоянович“, бул. „Цар Симеон Велики“ и ул. „Княз Ал. Батенберг“ – в двете посоки.

Автобусна линия № 20 ще се изпълнява по обходен маршрут: ул. „Ген. Столетов“, ул. „Отец Паисий“ – бул. „Цар Симеон Велики“ – в двете посоки.

Спирките, които няма да обслужват автобусни линии № 14, № 17, № 51 и № 34 са: „Нако Шоколада“ и „ЕВН“ .

Спирка „V – ОУ“ ще обслужва линии № 14, № 17, 20 и № 51 и № 34.

Спирките, които няма да обслужват автобусна линия № 20 са: „Нако Шоколада“ и „МБАЛ Проф. Ст. Киркович“.

Спирка „EVN“ ще обслужва линия № 20.

Община Стара Загора се извинява за причиненото неудобство.

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