Поради извършването на ремонтни дейности в петък ще бъде въведена временна организация на движението на ППС по ул. „Ал. Стамболийски“ в Мездра

Поради извършване на ремонтни дейности (преасфалтиране) на северното платно на ул. „Александър Стамболийски“ в гр. Мездра в участъка от ул. „Св. св. Кирил и Методий“ до ул. „Димитър Благоев“, уведомяваме водачите на пътни превозни средства (ППС), че при благоприятни метеорологични условия за изпълнение на строително-монтажни работи на 5 декември 2025 г. (петък) от 8:00 до 18:00 часа ще бъде създадена следната временна организация на движението на ППС по ремонтираната улица:

🚗 • движението на ППС в посока от бившата Кременска рампа (кръстовището на ул. „Св. св. Кирил и Методий“ и ул. „Ал. Стамболийски“) към общинския пазар (кръстовището на ул. „Ал. Стамболийски“ и ул. „Янко Сакъзов“) ще се извършва по маршрут: ул. „Св. св. Кирил и Методий“ в участъка от бившата Кременска рампа до ОУ „Христо Ботев“ – ул. „П. Р. Славейков“ – северното платно на ул. „Ал. Стамболийски“ в участъка от кръстовището с ул. „Димитър Благоев“ до кръстовището с ул. „Янко Сакъзов“,

🚘 • движението на ППС в посока от общинския пазар към бившата Кременска рампа ще продължи да се извършва еднопосочно по южното платно на ул. „Ал. Стамболийски“!

🙏 Апелираме към шофьорите да карат внимателно и да спазват стриктно пътната сигнализация, за да не застрашават безопасността и живота на участниците в движението!

