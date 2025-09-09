Поради авария угасна светофарната уредба на кръстовище в Стара Загора
Община Стара Загора информира гражданите и гостите на града ни, че не работи светофарната уредба, която регулира кръстовището на ул. „Ген. Столетов“ и ул. „Д-р Тодор Стоянович“.
Причината е възникнала авария на уредбата. Светофарите няма да работят до отстраняването ѝ.
Община Стара Загора се извинява за причиненото неудобство и апелира кръстовището да бъде преминавано с повишена съсредоточеност и от шофьорите, и от пешеходците!