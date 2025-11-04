Ползватели на социални услуги ще представят в сряда постановката „Слънца на сцената“
Ползватели на социални услуги организират театрална постановка „Слънца на сцената“.
Тя ще се проведе в сряда, 5 ноември, от 11:00 ч. Представлението ще се играе в Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания на ул. „Гоце Делчев“ №24.
Участие ще вземат ползватели на услугите от Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Слънчево детство“ и от Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания.
Организаторите посочват, че слънчевите деца и младежи ще изнесат едно весело и поучително представление, вдъхновено от разказите за Хитър Петър.