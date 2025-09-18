Полицейски служители от ОДМВР-Кърджали учиха над 100 първокласници от СУ „Отец Паисий“ да пресичат безопасно на оживено кръстовище

Първокласниците от СУ „Отец Паисий“ в Кърджали участваха в открит урок по безопасно движение, изнесен от полицаи от сектор „Пътна полиция“ в ОДМВР-Кърджали.

Занятието, посветено на Седмицата на детската пътна безопасност, започна в двора на училището, където децата научиха основни правила за безопасност на пътя от полицейските инспектори Вили Бонина и Емил Ванчев и продължи на едно от най-оживените кръстовища в Кърджали, в близост до училището. Там, над 100 първокласници, под наблюдението на двамата полицейски инспектори, младши контрольори от ОДМВР и учителите им, се учиха да пресичат безопасно и правилно.

Обучението е под надслов „Аз се пазя! Пази ме и ти!“ и е насочено към създаването на трайни знания и навици у децата за безопасно поведение още в ранна възраст.

Министерството на вътрешните работи е партньор на ROADPOL за Дните на безопасност на пътя между 16 и 22 септември под мото „Давайте пример!“, а 18 септември е обявен за Ден без загинали на пътя и е под патронажа на вътрешния министър Даниел Митов.

Facebook

Twitter



Shares