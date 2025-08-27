Полицаи от районното управление в Дупница и полицейския участък в Сапарева баня откриха за по-малко от час две деца

За успешната акция разказа директорът на ОДМВР – Кюстендил ст. комисар Светослав Григоров

Сигнал за избягали от детска градина в Сапарева баня братчета, на 4 и 6 години, е подаден в РУ Дупница от майката. Тя била уведомена за случилото се от детското заведение. Последвали незабавни издирвателни действия, като директорът на ОДМВР е разпоредил максимално насочване на служители в специализираните действия. След около 50 минути децата са открити в широкия център на Сапарева баня в добро здравословно състояние, предадени са на майката и вече са си вкъщи.

С писмо до директора на ОДМВР и до министър Даниел Митов майката на двете братчета – Елка Костадинова, благодари за бързата и професионална реакция на служителите на ОДМВР и пожелава все така бързо и адекватно да помагат на хората, изпаднали в беда.

