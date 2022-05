Показват технологиите на бъдещето в Пристанище Бургас

На 28 май, събота, от 11 до 18 часа, на територията на Пристанище Бургас ще се проведе Port to the Future: Science & Tech Fair.

Организатори на форума са EPAM България, Община Бургас и Пристанище Бургас. Събитието е с отворен достъп, подходящо е за малки и големи. То е посветено на най-актуалните теми от света на технологиите.

Днес управителят на EPAM България г-н Владимир Начев се срещна с кмета Димитър Николов преди голямото събитие. Те разговаряха за идеята на компанията да разшири своето присъствие в Бургас. ЕРАМ искат до края на годината да разкрият тук общо 50 работни места. В момента за тях в Бургас работят 25 ИТ специалисти.

Регистрация за събитието направете тук: http://porttothefuture.com/

Какво да очаквате на Port to the Future?

* Изложение в четири направления: софтуерни технологии, стартъпи, електромобилност, образование.

В рамките на събитието EPAM България ще представи своите Engineering, Cloud и Data практики, като ще имате възможност да срещнете експерти от всяка област и да научите повече за кариерните възможности в компанията, както и професионалната екосистема, която развива заедно с Община Бургас. Участие в Port to the Future ще вземе и BGJUG – Bulgarian Java User Group, най-опитните софтуерни инженери с Java технологии ще споделят за най-актуалните тенденции в света на софтуерното инженерство.

Ще имате възможност да се срещнете сABLE – Association of the Bulgarian Leaders and Entrepreneurs, както и някои от най-иновативните компании у нас: Dronamics – бългapcĸи cтapтъп, ĸoйтo cъздaдe пъpвaтa в cвeтa мpeжa зa дocтaвĸи c дpoнoвe, както и Mindfit – социална придобивка от ново поколение, която дава достъп на служители до подбрана и независима мрежа от психолози и психотерапевти.

Актуалната тема за електромобилността ще бъде представена от Dizzy Riders, а благодарение на Бова Кар на събитието ще бъде изложен електромобил BMW iX xDrive50, който съчетава иновативния дизайн и модерния лукс с най-новите иновации в областта на автоматизираното шофиране, управлението, свързаността и дигиталните услуги.

Как технологиите могат да бъдат в помощ на образованието и какви са професиите на бъдещето, ще представят Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, ПГКПИ, гр. Бургас, като пълната програма на техния щанд можете да видите тук, а Robo League Bulgaria, PARA (Професионална Асоциация по Роботика и Автоматизация) и Robopartans Училище по роботика са подготвили различни активности за най-малките, както и изложения и демонстрации.



По време на събитието ще се проведат и Scratch работилници за деца – Игри на Scratch, Първи стъпки по програмиране със Scratch, Креативни игри и проекти със Scratch. Работилниците са част от образователната програма eKids на EPAM България.

* Дискусионни панели.

Заедно с организаторите и партньорите на Port to the Future ще се проведат следните дискусионни панели:

Education of the Future (11:30 – 12:20)

Transport of the Future (13:30 – 14:20)

Startups of the Future (15:00 – 15:50)

Software technologies of the Future (16:30 – 17:20)

За специален гост на събитието е поканен кметът Димитър Николов.

Port to the Future: Science & Tech Fair е първото по рода си технологично изложение, организирано в България, което обръща поглед на актуалните hi-tech тенденции и разглежда това как те подобряват начина ни на живот.