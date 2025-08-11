Показват „Светлата страна на живота“ в Габрово

Сборна изложба под името „Светлата страна на живота“ ще бъде открита в четвъртък – 14 август 2025 г., от 18:00 часа в зала „Стефан Фъртунов“ на Дома на хумора и сатирата. Тя ще остане там до 10 януари 2026 година.

Експозицията обединява творби от художествения фонд на Музея и гостуващи платна на общо 30 български автори, чиито произведения са създадени чрез наивистичния похват. Свързващият елемент между всички е ведрината – една от отличителните черти на този стил. Почти винаги избират да виждат чашата наполовина пълна.

Наивизмът няма строги граници, нито обективни критерии за разпознаване. Мнозина от артистите, използващи наивния израз, са с художествено образование и създаването на изкуство е техен съзнателен избор и призвание, а не интуитивна нужда, както при първите наивисти от началото на XX век. Тогава във Франция се появяват джунглите на Русо Митничаря и групата на „художниците на святото сърце“, в Грузия излиза наивната поезия на Нико Пиросмани, а малко по-късно идват платната на баба Мозес в САЩ. Тези ранни творби са дело на нешколувани автори, отличаващи се с липса или нарушена перспектива, както и с ярки, сурови цветове като прозорци към един инстинктивен свят.

Артнаивът днес може да се види в рисунки, които предизвикват усмивка заради преднамерената или пък съвсем спонтанна детска непринуденост, понякога заради намигването, скрито в разказа, или просто заради позитивното настроение в платната. Картините не са подчинени на академични канони, с директен изказ на чувства, настроения и мечти – те са полет към по-добър свят, където всичко е леко, въздушно и освободено.

В изложбата участват: Ангел Василев, Ганчо Карабаджаков, Георги Георгиев, Георги Йорданов, Георги Панов, Григор Нечев, Дария Василианска, Елисавета Ангелова, Емануела Байракова-Попгенчева, Здравко Йончев, Ирина Христова, Калина Атанасова, Кеазим Исинов, Кирил Божкилов, Коста Форев, Лика Янко, Любов Тотева, Любомир Минковски, Людмил Младенов, Мариела Димитрова (Мара), Николай Ангелов-Гари, Николай Стоев, Ради Неделчев, Росен Рашев-Рошпака, Румен Гашарав, Стайо Гарноев, Стоян Божкилов, Сюлейман Сеферов, Тодор Павлов, Христо Стойчев.

