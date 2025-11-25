Показват филм за художника Борис Димовски

В четвъртък, 27 ноември 2025 г., от 18:00 часа в Дома на хумора и сатирата ще бъде излъчена филмова премиера, посветена на големия майстор Борис Димовски.

Карикатуристът оставя диря още приживе заради своя неповторим начин да изразява гражданската и творческата си позиция. Прожекцията е съпътстваща проява към изложбата „Борис Димовски – 100 години от рождението“.

Непосредствено преди събитието от 17:30 часа ще бъде открита изложба на Калин Николов „Графики и рисунки с недописано съдържание“. Художникът е ученик на Димовски и силно повлиян от него, той е и сценарист на филма „Борис Димовски, несъгласният“. Габровската публика ще има възможността да се срещне с режисьора на продукцията Ралица Димитрова и с оператора Пламен Герасимов.

Филмът преплита два визуални и смислови пласта, обединени от фигурата на Борис Димовски – бурните исторически събития, през които е преминал животът му, както и развитието на културните процеси у нас от втората половина на ХХ век. Сюжетът се стреми да направи фигурата на Димовски интересна и достъпна за младото поколение, което почти не познава творчеството му.

„Още през 1968 г. една негова рисунка преобръща отношението към културата ни и показва каква огромна сила може да притежава сатирата. Нашата идея е да възстановим паметта за твореца и личността – както у хората, които са съпреживявали неговите творби от първата им поява в книги или вестници, така и у младежката аудитория, за която разказът е повод да видят и разберат това време“, споделят създателите на документалната лента.

Входът за филма е свободен. Събитието се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Култура“ на Столична община и със съдействието на Българска национална телевизия, Музей „Дом на хумора и сатирата“ и Общински институт „Старинен Пловдив“.

