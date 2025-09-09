Покана за публично обсъждане на Годишенотчет за изпълнение на бюджета на Община Мездра за 2024 г.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 42, ал. 4 от Наредбатаза условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Мездра,

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

отправя покана към жителите на общината, кметовете и кметските наместници на населени места, представителите на бизнеса, неправителствени организации и на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, както и към цялата местна общественост, да вземат участие в

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 31.12.2024 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 18 септември 2025 г. (четвъртък) от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Мездра (гр. Мездра, ул. Христо Ботев“ №27, ет. 4).

Материалите за отчета са на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в сградата на Общинска администрация – Мездра, ет. 4 – деловодство на Общинския съвет, публикувани са и на сайта на Община Мездра: https://www.mezdra.bg/.

Мнения, препоръки и становища по темата могат да се изпращат на електронната поща на Общински съвет – Мездра: obsmezdra@gmail.com, както и в Център за административно обслужване в Община Мездра (гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ №27, партерен етаж).

За допълнителна информация: тел. 0897 852 556 и 0910/ 91 216.

ЯНА НИНОВА,

Председател на Общински съвет – Мездра

